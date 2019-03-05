В Уфе бывшая директор УАЗ нанесла ущерб в сумме более 3,5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело на бывшего директора Государственного унитарного предприятия «Управление административными зданиями», который подозревается по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
В 2017 и 2018 году ГУП РБ «УАЗ» реализовало три объекта коммерческой недвижимости. Обвиняемая, которая была директором предприятия, знала, что в соответствии с условиями указанных договоров купли-продажи, покупатели обязаны нести все расходы по имуществу со дня их подписания. Она поручила подчиненным сотрудникам оплатить за счет предприятия коммунальные платежи за вышеуказанные объекты недвижимости, начисленные уже после перехода права собственности, на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.
Также после продажи одного из нежилых зданий ремонтная бригада сотрудников ГУП РБ «УАЗ» с февраля по август 2017 года проводила строительные работы на данном объекте, используя оборудование и строительные материалы ГУП РБ «УАЗ», к тому же им выплачивалась зарплата за счет предприятия.
Были выявлены факты необоснованной оплаты ГУП «УАЗ» услуг якобы за охрану зданий предприятия на общую сумму более двух миллионов рублей, хотя фактически данные услуги не предоставлялись.
Из-за преступных действий обвиняемой нарушены права и законные интересы общества и государства. Также предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 3,5 млн рублей.
Сейчас бывшему директору ГУП РБ «УАЗ» предъявлено обвинение, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.