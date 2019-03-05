В Уфе бывшая директор УАЗ нанесла ущерб в сумме более 3,5 миллионов рублей

В 2017 и 2018 году ГУП РБ «УАЗ» реализовало три объекта коммерческой недвижимости. Обвиняемая, которая была директором предприятия, знала, что в соответствии с условиями указанных договоров купли-продажи, покупатели обязаны нести все расходы по имуществу со дня их подписания. Она поручила подчиненным сотрудникам оплатить за счет предприятия коммунальные платежи за вышеуказанные объекты недвижимости, начисленные уже после перехода права собственности, на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.