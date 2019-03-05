В Стерлитамаке для инвалидов по зрению пройдет конкурс по уровню владения смартфоном

С помощью специальных программ можно распознать текст: описание товара в магазине, прочитать инструкцию, квитанцию, распознать денежные купюры, воспользоваться услугами волонтёра "штурмана", который через камеру смартфона станет вашими глазами, пользоваться социальными сетями, слушать музыку и аудиокниги, и многое другое. Ну, и конечно же, это навигационные приложения, которые помогают ориентироваться в пространстве. А сейчас у пользователей смартфонов с помощью экранного доступа есть возможность продемонстрировать свои навыки в рамках нашего конкурса.