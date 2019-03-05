В Стерлитамаке для инвалидов по зрению пройдет конкурс по уровню владения смартфоном

20 марта 2019 года в стенах стерлитамакской организации Всероссийского общества слепых состоится республиканский этап всероссийского конкурса для незрячих и слабовидящих пользователей сенсорных устройств «Словом и жестом». Конкурс учрежден в рамках социального проекта «Универсальный мобильный помощник», запущенного Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с некоммерческими организациями из регионов России при поддержке компании «МегаФон».
Региональным представителем проекта по Республике Башкортостан является Юрий Викторович Панчишин, имеющий богатый опыт в области обучения инвалидов по зрению применению адаптивных технологий и технических средств реабилитации.
«Мы начали обучение в Стерлитамаке в ноябре прошлого года. За это время 15 инвалидов по зрению стали полноценно использовать смартфоны с помощью программы экранного доступа. Смартфон сегодня - универсальный мобильный помощник. Кроме того, что незрячий пользователь может в полной мере использовать телефон для звонков и СМС, это еще и огромные возможности.
С помощью специальных программ можно распознать текст: описание товара в магазине, прочитать инструкцию, квитанцию, распознать денежные купюры, воспользоваться услугами волонтёра "штурмана", который через камеру смартфона станет вашими глазами, пользоваться социальными сетями, слушать музыку и аудиокниги, и многое другое. Ну, и конечно же, это навигационные приложения, которые помогают ориентироваться в пространстве. А сейчас у пользователей смартфонов с помощью экранного доступа есть возможность продемонстрировать свои навыки в рамках нашего конкурса.
В нем могут принять участие инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет», - рассказал организатор проекта в Стерлитамаке, Юрий Викторович Панчишин, учитель, тифлопедагог Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов.
«Сегодня важнейшее место для обеспечения самостоятельности и независимости инвалидов по зрению занимает компьютерная техника, мобильные устройства и интернет. У гаджетов множество возможностей, но не все о них знают или умеют пользоваться. Наш совместный проект «Универсальный обильный помощник» и проводимый конкурс способствуют распространению этих знаний для адаптации инвалидов по зрению, и как следствие повышению качества жизни с помощью современных технологий», — отметил директор компании «МегаФон» в Башкортостане Дамир Байгильдин.
Задания конкурса предполагают наличие у пользователей сенсорных устройств самых общих знаний, умений и навыков, таких как: послать сообщение, создать новый контакт, установить на контакт мелодию, отредактировать текст, поставить будильник, установить таймер, найти нужную информацию в Интернете, поделиться своими знаниями в области информационных технологий.
Победитель республиканского конкурса по мастерству владения сенсорным смартфоном примет участие во всероссийском конкурсе «Словом и жестом» в Нижнем Новгороде, финал которого состоится 17-18 апреля 2019 года.