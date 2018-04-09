ФАС одобрила покупку "Связного" компанией "Мегафон"

Покупателем выступает компания Lefbord Investments Limited, сообщает rns.online . ФАС, изучив материалы дела, дало согласие на совершение сделки по всем пунктам. Кроме того, российский оператор приобретет пакет акций подконтрольного «Связному» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис».

Отметим, что в прошлом году «Мегафон» приобрел «Евросеть», тогда же компания и заговорила об интересе к «Связному».