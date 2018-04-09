ФАС одобрила покупку "Связного" компанией "Мегафон"
Сегодня, 17:51Экономика
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Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку о приобретении дочерней структурой компании «Мегафон» акционерного общества «Связной-логистика».
Покупателем выступает компания Lefbord Investments Limited, сообщает rns.online. ФАС, изучив материалы дела, дало согласие на совершение сделки по всем пунктам. Кроме того, российский оператор приобретет пакет акций подконтрольного «Связному» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис».
Отметим, что в прошлом году «Мегафон» приобрел «Евросеть», тогда же компания и заговорила об интересе к «Связному».
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