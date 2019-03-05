В «Салавате Юлаеве» рассказали об увольнении сотрудника из-за шутки над «Ак Барсом»

Об этом сообщил редактор соцсетей «Авангарда» Илья Ельчанинов в своем твиттере. Позже выяснилось, что клуб действительно заявил об увольнении сотрудника, но потом стер комментарии. Отметим, что в пресс-службе СЮ нет узкоспециализированного сотрудника по соцсетям.
- А теперь о плохом. Пока мы тут бьемся за каждый лайк, генерируем поводы говорить о шайбе за то, чтоб люди шли на хоккей... В Уфе увольняют смм-работника за ТАКОЕ. Это не Ак Барс обиделся, не боссы обиделись. Просто человека сняли за шутку, - написал Ельчанинов.
Суть в том, что «Авангард» выбил «Ак Барс», который является обладателем кубка Гагарина, выиграв серию со счетом 4:0 в 1/8 финала. В группе «Ак Барса» в социальной сети Vk.com поблагодарили болельщиков за поддержку, в комментариях с аккаунта «Салавата Юлаева» оставили комментарий – «вы забыли #айдавотпуск». Ответ был таков – «Уфа, присоединяйтесь».
Комментаторы треда в твиттере довольно резко отреагировали на новость о сотруднике уфимского хоккейного клуба.