В «Салавате Юлаеве» рассказали об увольнении сотрудника из-за шутки над «Ак Барсом»

- А теперь о плохом. Пока мы тут бьемся за каждый лайк, генерируем поводы говорить о шайбе за то, чтоб люди шли на хоккей... В Уфе увольняют смм-работника за ТАКОЕ. Это не Ак Барс обиделся, не боссы обиделись. Просто человека сняли за шутку, - написал Ельчанинов.