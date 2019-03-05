В России упал спрос на традиционные подарки к 8 марта

Аналитики провели анализ покупок в первые дни марта и сравнили полученную информацию с прошлогодней, сообщает газета «Известия».
В исследовании участвовали более 30 миллионов кассовых чеков. Выяснилось, что в канун Международного женского дня в 2019 году россияне приобрели ювелирных изделий на 4%, парфюмерии - на 5%, а цветов - на 8% меньше, чем в прошлом году.
Одновременно количество покупаемых гаджетов стало больше на 3,5%. Сообщается, что одежды было куплено на 18% больше, чем год назад.
Отмечается также, что жители страны стали больше следить за акциями и скидками в магазинах. Особенно это заметно при анализе покупок одежды и электроники.