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В России упал спрос на традиционные подарки к 8 марта

5 марта 2019, 11:35
Фото: pxhere.com
Жители России в 2019 году накануне 8 марта покупают цветы, ювелирные украшения и парфюмерию в меньших объемах, чем год назад.

Аналитики провели анализ покупок в первые дни марта и сравнили полученную информацию с прошлогодней, сообщает газета «Известия».

В исследовании участвовали более 30 миллионов кассовых чеков. Выяснилось, что в канун Международного женского дня в 2019 году россияне приобрели ювелирных изделий на 4%, парфюмерии - на 5%, а цветов - на 8% меньше, чем в прошлом году.

Одновременно количество покупаемых гаджетов стало больше на 3,5%. Сообщается, что одежды было куплено на 18% больше, чем год назад.

Отмечается также, что жители страны стали больше следить за акциями и скидками в магазинах. Особенно это заметно при анализе покупок одежды и электроники.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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