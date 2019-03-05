В России упал спрос на традиционные подарки к 8 марта

В исследовании участвовали более 30 миллионов кассовых чеков. Выяснилось, что в канун Международного женского дня в 2019 году россияне приобрели ювелирных изделий на 4%, парфюмерии - на 5%, а цветов - на 8% меньше, чем в прошлом году.