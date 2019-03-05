В марте Минфин увеличит расходы на покупку валюты более чем в 1,5 раза

С седьмого февраля по шестое марта ведомство потратило на приобретение зарубежных денежных знаков 194 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.
Совокупный объем средств выделяемых на закупку иностранной валюты в текущем месяце составит 310 миллиардов рублей, сообщили в Минфине РФ.
В ведомстве добавили, что операции по приобретению зарубежных денежных знаков будут проходить с седьмого марта по четвертое апреля нынешнего года. В день министерство будет тратить на покупку валюты по 5,5 миллиарда рублей.
Напомним, Центробанк возобновил постоянную закупку иностранной валюты внутри страны для Минфина в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Закупка валюты была приостановлена в конце лета минувшего года. С начала прошлого месяца Банк России возобновил и отложенные покупки зарубежных денежных знаков. Закупки будут длиться равномерно на протяжении трех лет.