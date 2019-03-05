В марте Минфин увеличит расходы на покупку валюты более чем в 1,5 раза

Напомним, Центробанк возобновил постоянную закупку иностранной валюты внутри страны для Минфина в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Закупка валюты была приостановлена в конце лета минувшего года. С начала прошлого месяца Банк России возобновил и отложенные покупки зарубежных денежных знаков. Закупки будут длиться равномерно на протяжении трех лет.