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В марте Минфин увеличит расходы на покупку валюты более чем в 1,5 раза

5 марта 2019, 11:38
Фото: pxhere.com
С седьмого марта по четвертое апреля текущего года Минфин России направит на закупку иностранной валюты 310 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше чем в прошлом месяце.

С седьмого февраля по шестое марта ведомство потратило на приобретение зарубежных денежных знаков 194 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.

Совокупный объем средств выделяемых на закупку иностранной валюты в текущем месяце составит 310 миллиардов рублей, сообщили в Минфине РФ.

В ведомстве добавили, что операции по приобретению зарубежных денежных знаков будут проходить с седьмого марта по четвертое апреля нынешнего года. В день министерство будет тратить на покупку валюты по 5,5 миллиарда рублей.

Напомним, Центробанк возобновил постоянную закупку иностранной валюты внутри страны для Минфина в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Закупка валюты была приостановлена в конце лета минувшего года. С начала прошлого месяца Банк России возобновил и отложенные покупки зарубежных денежных знаков. Закупки будут длиться равномерно на протяжении трех лет.

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