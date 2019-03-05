В Башкирии сосед «вынес» квартиру пока хозяин спал

В момент кражи хозяйки дома не было, в квартире был ее муж, который крепко спал. Дверь квартиры была открыта. Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором были деньги, банковская карточка, золотая цепочка и браслет. Общая сумма ущерба составила почти 33 тысячи рублей.