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В Башкирии сосед «вынес» квартиру пока хозяин спал

5 марта 2019, 10:00
Фото: Mkset.ru
Общая сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

В городе Октябрьский семью обокрал сосед – забрал из квартиры деньги и ювелирные изделия, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В момент кражи хозяйки дома не было, в квартире был ее муж, который крепко спал. Дверь квартиры была открыта. Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором были деньги, банковская карточка, золотая цепочка и браслет. Общая сумма ущерба составила почти 33 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 31-летний безработный сосед потерпевшей. Мужчина заметил, что квартира соседей не закрыта, зашел, увидел на столе женский кошелек, схватил его и скрылся с места преступления.

Задержанный свою вину признал полностью, сказав, что похищенные украшения он продал, а полученные деньги потратил на свои нужды. Деньги, которые были в кошельке, злоумышленник тоже использовал в своих целях.

Возбуждено уголовное дело.

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