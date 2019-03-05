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В Башкирии скончалась пенсионерка со шваброй на ноге вместо шины

5 марта 2019, 05:46
Фото: gtrk.tv
Предположительно, у женщины оторвался тромб после операции, которую ей провели за две недели до смерти.

2 марта, на следующий день после выписки из больницы №21, в возрасте 82 лет скончалась пенсионерка, которой в Кушнаренковской больнице поставили на переломанное бедро швабру вместо шины, сообщают СМИ Башкирии.

Напомним, в феврале 2019 года 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом. Оказывая ей первичную медицинскую помощь, медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Для обездвиживания поврежденной конечности, они использовали часть швабры для мытья полов, несмотря на то, что в больнице были специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.

По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновников к дисциплинарной ответственности.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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