В Башкирии скончалась пенсионерка со шваброй на ноге вместо шины

2 марта, на следующий день после выписки из больницы №21, в возрасте 82 лет скончалась пенсионерка, которой в Кушнаренковской больнице поставили на переломанное бедро швабру вместо шины, сообщают СМИ Башкирии.
Напомним, в феврале 2019 года 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом. Оказывая ей первичную медицинскую помощь, медики нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Для обездвиживания поврежденной конечности, они использовали часть швабры для мытья полов, несмотря на то, что в больнице были специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.
По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновников к дисциплинарной ответственности.