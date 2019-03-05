Роспотребнадзор дал совет по выбору цветов на 8 марта

Перед приобретением живых цветов в первую очередь необходимо внимательно осмотреть их стебли, которые не должны быть сухими. Об этом пишет RNS.
Цветы нужно покупать свежие. На таких растениях присутствует так называемая «рубашка» или «рубашечный лист». Речь идет о лепестках, произрастающих у цветоножки. Визуально кажется, что «рубашка» как бы «обнимает» полураспустившийся бутон цветка.
В Роспотребнадзоре отметили, что отсутствие «рубашечного листа» не является доказательством несвежести растения. Некоторые продавцы удаляют «рубашки» с целью придать цветку более красивый вид.
Покупать лучше цветы у которых бутоны полураскрыты. Такие растения дольше остаются живыми. Не стоить обделять своим вниманием и эластичность лепестков. Последние при прикосновении к ним должны легко возвращаться на прежнее место и принимать первоначальную форму. Свидетельством несвежести растения может служить нанесение на его бутон искусственных украшений, сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что для продления срока жизни цветов, их нужно как можно быстрее поставить в вазу с водой. При транспортировке растения необходимо оградить от резкого перепада температур, ветра, снега и мороза.
Перед тем как поставить цветы в воду с их стеблей нужно удалить нижние листья, которые от соприкосновения с жидкостью очень быстро гниют. Сами стебли необходимо подрезать.
В одной вазе нельзя держать вместе нарциссы и лилии, гвоздики и розы, а также ландыши и тюльпаны, подытожили собеседники издания.