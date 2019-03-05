Роспотребнадзор дал совет по выбору цветов на 8 марта

Покупать лучше цветы у которых бутоны полураскрыты. Такие растения дольше остаются живыми. Не стоить обделять своим вниманием и эластичность лепестков. Последние при прикосновении к ним должны легко возвращаться на прежнее место и принимать первоначальную форму. Свидетельством несвежести растения может служить нанесение на его бутон искусственных украшений, сообщили в ведомстве.