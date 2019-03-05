Проект «Перерождение»: тату-мастер из Уфы проедет по 20 городам России

- В 2016-м я была первым и единственным тату мастером в России, кто начал работать с жертвами насилия. Сейчас нас все больше и больше! Я придумала и практикую терапию через боль. В чем она заключается? Человек на сеансе последний раз рассказывает историю шрама. Больше никогда не придется объяснять откуда шрам, ведь вместо него теперь татуировка!