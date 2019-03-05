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Проект «Перерождение»: тату-мастер из Уфы проедет по 20 городам России

5 марта 2019, 09:56
Фото: Женя Захар / ВКонтакте
Женя Захар почти три года бесплатно закрывает шрамы татуировками женщинам, пострадавшим от бытового насилия.

Женя закрывает татуировками шрамы, рубцы, ожоги, полученные в результате домашнего насилия. Это помогает пострадавшим женщинам справиться с травмой, повышает их самооценку и заглаживает тяжелые воспоминания. Отправной точкой для проекта Жени стала статья о бразильской татуировщице Флавии Карбальо, которая перекрывает шрамы жертвам бытового насилия. Женя решила последовать этому примеру и в июне 2016 года дала старт собственному проекту.

- В 2016-м я была первым и единственным тату мастером в России, кто начал работать с жертвами насилия. Сейчас нас все больше и больше! Я придумала и практикую терапию через боль. В чем она заключается? Человек на сеансе последний раз рассказывает историю шрама. Больше никогда не придется объяснять откуда шрам, ведь вместо него теперь татуировка!

В этом году #проектПерерождение наконец-то проедет по 20 городам России! Это будет в конце лета, а пока я в Уфе и жду вас! – написала Женя Захар на своей странице «ВКонтакте».

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