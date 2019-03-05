Лыжник из Эстонии признался в применении допинга

Лыжник рассказал, что ему помог немецкий врач Марк Шмидт. С ним Кярп связался через бывшего главного тренера эстонской сборной Мати Алавера.
Антидопинговый рейд в ходе чемпионата мира по лыжным видам спорта прошел 27 февраля. Его организаторами выступили следователи из Австрии и Германии. Оперативники были нацелены на дезорганизацию работы мировой допинговой сети.
В результате управлением уголовной полиции были задержаны пятеро спортсменов и четверо граждан Германии. По законодательству Австрии, применение допинга преступлением не является, а вот его передача другому лицу - уголовно наказуема.