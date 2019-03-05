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Лыжник из Эстонии признался в применении допинга

5 марта 2019, 12:22
Фото: pxhere.com
Эстонский лыжник Алго Кярп 5 марта заявил о том, что он применял кровяной допинг.

Спортсмен представлял свою страну уже на трех Олимпийских играх, сообщает газета «Известия».

Лыжник рассказал, что ему помог немецкий врач Марк Шмидт. С ним Кярп связался через бывшего главного тренера эстонской сборной Мати Алавера.

Антидопинговый рейд в ходе чемпионата мира по лыжным видам спорта прошел 27 февраля. Его организаторами выступили следователи из Австрии и Германии. Оперативники были нацелены на дезорганизацию работы мировой допинговой сети.

В результате управлением уголовной полиции были задержаны пятеро спортсменов и четверо граждан Германии. По законодательству Австрии, применение допинга преступлением не является, а вот его передача другому лицу - уголовно наказуема.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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