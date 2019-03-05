Бывший подрядчик космодрома «Восточный» был заочно взят судом под арест

Об этом пишет RNS.Гинзбурга отправят в СИЗО как только он попадет в руки сотрудников российских правоохранительных органов. Произойти это может в случае если подрядчика поймают на территории России или же его экстрадируют или депортируют на родину из другого государства.
Решение об аресте Гинзбурга суд принял 25 февраля. Через три дня защита подрядчика подала апелляцию на решение об аресте.
Напомним, двумя годами ранее Генеральная прокуратура России направила в суд 17 уголовных дел по фактам хищений в ходе строительства космодрома «Восточный».