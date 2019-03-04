В детском саду Сургута задержан обнаженный мужчина

Мужчина уверял, что его избили двое неизвестных. Позднее правоохранители выяснили его личность. Местный житель 1981 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям за незаконный оборот наркотических средств и преступления в имущественной сфере. Его доставили в медицинское учреждение. Оценивать его поведение с точки зрения закона будут позднее.