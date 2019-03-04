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В детском саду Сургута задержан обнаженный мужчина

4 марта 2019, 12:23
Фото: pxhere.com
В дошкольном образовательном учреждении города Сургута был задержан обнаженный мужчина со следами побоев. Об этом стало известно 4 марта.

Очевидцы отметили странное поведение задержанного, сообщает газета «Известия».

При этом родители воспитанников детского сада подчеркнули, что детям неизвестный никак не навредил, а благодаря слаженной работе администрации учреждения он был передан полиции достаточно быстро.

Мужчина уверял, что его избили двое неизвестных. Позднее правоохранители выяснили его личность. Местный житель 1981 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям за незаконный оборот наркотических средств и преступления в имущественной сфере. Его доставили в медицинское учреждение. Оценивать его поведение с точки зрения закона будут позднее.

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