mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии создательница кредитных кооперативов похитила более 113 млн рублей

4 марта 2019, 05:08
Фото: Mkset.ru
От ее действий за 7 лет пострадали 222 потерпевших.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, 64-летнюю предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Как удалось становить следствию, с 2009 по 2016 годы женщина создала и возглавила 7 кредитно-потребительских кооперативов под наименованиями «Кама», «Кама+» и «Сельчанин». Офисы работали в Янауле, Агидели, Нефтекамске и семи районах республики.

Компания создала широкую рекламную кампанию, начала привлекать клиентов, при этом обещая высокую прибыль от вложений в сумме от 6% до 30% годовых. Высокие дивиденды представители фирм обосновывали успешной инвестиционной деятельностью.

Организация работала по принципу «финансовой пирамиды».

Таким образом, почти за 7 лет злоумышленница похитила у 222 потерпевших более 113 млн. рублей.

Денежные средства мошенница присваивала себе и на расширение своего криминального бизнеса.

Часть указанной суммы женщина легализовала путём приобретения дома площадью 170 кв. м и земельного участка в г. Нефтекамске, а также дорогостоящих иномарок. На недвижимость был наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нефтекамский городской суд.

Материалы по теме
В Башкирии мошенники по чужим паспортам похитили более полумиллиона рублейВ Москве задержаны вымогавшие у пенсионеров деньги мошенники В Башкирии мошенник присвоил за счет собак крупную сумму денег
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48