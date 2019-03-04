В Башкирии создательница кредитных кооперативов похитила более 113 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, 64-летнюю предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Как удалось становить следствию, с 2009 по 2016 годы женщина создала и возглавила 7 кредитно-потребительских кооперативов под наименованиями «Кама», «Кама+» и «Сельчанин». Офисы работали в Янауле, Агидели, Нефтекамске и семи районах республики.
Компания создала широкую рекламную кампанию, начала привлекать клиентов, при этом обещая высокую прибыль от вложений в сумме от 6% до 30% годовых. Высокие дивиденды представители фирм обосновывали успешной инвестиционной деятельностью.
Организация работала по принципу «финансовой пирамиды».
Таким образом, почти за 7 лет злоумышленница похитила у 222 потерпевших более 113 млн. рублей.
Денежные средства мошенница присваивала себе и на расширение своего криминального бизнеса.
Часть указанной суммы женщина легализовала путём приобретения дома площадью 170 кв. м и земельного участка в г. Нефтекамске, а также дорогостоящих иномарок. На недвижимость был наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нефтекамский городской суд.