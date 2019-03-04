В Башкирии создадут комиссию по ДТП с летальным исходом

Сегодня, 4 марта, в правительстве республики прошло оперативное совещание, на котором глава государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов заявил о новом алгоритме взаимодействия с ГИБДД.
Будет создана комиссия, в которую войдут представители муниципалитета, собственники дороги, подрядчики по обслуживанию участка.
Комиссия будет работать на месте происшествия в случае аварий с летальным исходом. В течение суток комиссия должна будет подготовить предложения по исправлению ситуации.
Чиновники считают, что эти меры поспособствуют снижению уровня ДТП и увеличению безопасности на дорогах.