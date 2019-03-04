В Башкирии мужчина чуть не провалился в канализацию из-за пластикового люка

- Я открыл машину, положил сумки на заднее сиденье, наступил одной ногой краем на люк и чуть не провалился! А тут 2,5 - 3 метра! Я понимаю, что я бы улетел. Мне стало очень страшно за себя и за детей. Пластмассовый заменитель чугунной крышки просто сломался!Это надо прекратить! Судя по всему, кто-то хорошо сэкономил и этот кто-то должен быть наказан, такого повториться не должно, - рассказывает на видео Саляхов.