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В Башкирии мужчина чуть не провалился в канализацию из-за пластикового люка

4 марта 2019, 05:55
Пластиковый люк находился на улице Городская, 8Б в Нефтекамске.

Житель Нефтекамка Руслан Саляхов записал подробное видео, в котором рассказал, как он едва не провалился в канализацию и не покалечился из-за пластикового люка на улице.

- Я открыл машину, положил сумки на заднее сиденье, наступил одной ногой краем на люк и чуть не провалился! А тут 2,5 - 3 метра! Я понимаю, что я бы улетел. Мне стало очень страшно за себя и за детей. Пластмассовый заменитель чугунной крышки просто сломался!Это надо прекратить! Судя по всему, кто-то хорошо сэкономил и этот кто-то должен быть наказан, такого повториться не должно, - рассказывает на видео Саляхов.

Ранее, напомним, в мэрии Уфы обсудили проблему падения детей в канализационные люки. В Уфе в ноябре прошлого года на ул. Пушкина пятилетний ребенок провалился в люк, еще один рубенок также пострадал из-за люка по ул. Первомайская, 43.

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