Уфимский баскетбольный клуб одержал победу над «Динамо» в Суперлиге

В первом матче выездного тура Суперлиги-2 баскетбольный клуб «Уфимец» одержал убедительную победу в Магнитогорске над местным «Динамо», занимающим третье место в чемпионате, сообщили в пресс-службе уфимского баскетбольного клуба.
В Магнитогорск приехал автобус уфимских болельщиков. В составе «Уфимца» 22 очка, 8 подборов и 5 ассистов в активе Глеба Герасименко. Также дабл-дабл в матче оформил Михаил Каутин (14 очков и 10 подборов).
После успешной первой игры на счету «Уфимца» 30 побед и 3 поражения, у «Динамо» 25 побед и 6 поражений. «Уфимец» уверенно идет к чемпионству в Суперлиге.
Второй матч между соперниками пройдет сегодня, 4 марта, в 18:00.