Уфимский баскетбольный клуб одержал победу над «Динамо» в Суперлиге

В Магнитогорск приехал автобус уфимских болельщиков. В составе «Уфимца» 22 очка, 8 подборов и 5 ассистов в активе Глеба Герасименко. Также дабл-дабл в матче оформил Михаил Каутин (14 очков и 10 подборов).