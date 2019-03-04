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Уфимский баскетбольный клуб одержал победу над «Динамо» в Суперлиге

4 марта 2019, 06:05
Фото: http://www.ufimets.ru
Второй матч с магнитогорской командой пройдет 4 марта в 18:00.

В первом матче выездного тура Суперлиги-2 баскетбольный клуб «Уфимец» одержал убедительную победу в Магнитогорске над местным «Динамо», занимающим третье место в чемпионате, сообщили в пресс-службе уфимского баскетбольного клуба.

В Магнитогорск приехал автобус уфимских болельщиков. В составе «Уфимца» 22 очка, 8 подборов и 5 ассистов в активе Глеба Герасименко. Также дабл-дабл в матче оформил Михаил Каутин (14 очков и 10 подборов).

После успешной первой игры на счету «Уфимца» 30 побед и 3 поражения, у «Динамо» 25 побед и 6 поражений. «Уфимец» уверенно идет к чемпионству в Суперлиге.

Второй матч между соперниками пройдет сегодня, 4 марта, в 18:00.

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