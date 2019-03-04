Начало недели в Башкирии – похолодает до -25°C

Сегодня, 4 марта, ночью местами и днем пройдет небольшой снег, в отдельных районах до умеренного и слабая метель, сообщили синоптики Башгидрометцентра. На отдельных участках дорог будет снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит -11,-16°, при прояснениях до -21°, днем -5,-10°.