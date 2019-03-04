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Начало недели в Башкирии – похолодает до -25°C

4 марта 2019, 04:49
Фото: Mkset.ru
Такую температуру обещают синоптики во вторник ночью при прояснениях.

Сегодня, 4 марта, ночью местами и днем пройдет небольшой снег, в отдельных районах до умеренного и слабая метель, сообщили синоптики Башгидрометцентра. На отдельных участках дорог будет снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит -11,-16°, при прояснениях до -21°, днем -5,-10°.

Завтра, 5 марта, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -12,-17°, при прояснениях опустится до -20,-25°. Днем станет теплее до -5,-10°.

В среду, 6 марта, временами пройдет мокрый снег, местами метель, гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер будет южным умеренным, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит -5,-10°, днем +1,-4°.

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