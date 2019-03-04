mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава минздрава Башкирии запустил соцопрос об оказании помощи онкобольным

4 марта 2019, 11:05
Фото: pixabay.com
Опрос запущен в социальной сети.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии запустил на своей странице в социальной сети Facebook опрос о здравоохранении.

Речь идет о качестве медицинского обслуживания в онкологии.

Забелин интересуется, довольны ли жители Башкирии оказанием медицинской помощи в республике. Также он просит рассказать о положительном и отрицательном опыте лечения у онкологов.

Глава ведомства заявил, что больше всего ему жалуются на невыдачу необходимых препаратов, невозможность записаться на приём, мздоимство.

«Также буду признателен, если поделитесь своими историями, негативным или, наоборот, позитивным опытом лечения у наших онкологов. Твёрдо обещаю, что по результатам нашего прямого общения будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры для исправления ситуации, а также для поощрения достойных врачей», — написал и.о. министра здравоохранения республики.

Материалы по теме
Как на войне: В Башкирии растет смертность от онкологии при остром дефиците врачейПока в Башкирии растет смертность от онкологии, хорошие врачи из республики уезжаютОнкологи Башкирии о раке: В первую очередь, человек должен изменить отношение к себе
#Новости#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48