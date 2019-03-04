Глава минздрава Башкирии запустил соцопрос об оказании помощи онкобольным

«Также буду признателен, если поделитесь своими историями, негативным или, наоборот, позитивным опытом лечения у наших онкологов. Твёрдо обещаю, что по результатам нашего прямого общения будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры для исправления ситуации, а также для поощрения достойных врачей», — написал и.о. министра здравоохранения республики.