Глава минздрава Башкирии запустил соцопрос об оказании помощи онкобольным

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии запустил на своей странице в социальной сети Facebook опрос о здравоохранении.
Речь идет о качестве медицинского обслуживания в онкологии.
Забелин интересуется, довольны ли жители Башкирии оказанием медицинской помощи в республике. Также он просит рассказать о положительном и отрицательном опыте лечения у онкологов.
Глава ведомства заявил, что больше всего ему жалуются на невыдачу необходимых препаратов, невозможность записаться на приём, мздоимство.
«Также буду признателен, если поделитесь своими историями, негативным или, наоборот, позитивным опытом лечения у наших онкологов. Твёрдо обещаю, что по результатам нашего прямого общения будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры для исправления ситуации, а также для поощрения достойных врачей», — написал и.о. министра здравоохранения республики.