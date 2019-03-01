В России вступил в силу закон об обязательной маркировки сигарет

Законопроект, по которому производителей табачной продукции обязали маркировать сигареты, подписал президент России Владимир Путин. Цифровая маркировка должна помочь отслеживать перемещение сигарет по территории страны. Власти хотят взять под контроль процесс оборота табачной продукции от изготовителя к потребителю. Данная мера должна помочь в борьбе с оборотом нелегальных сигарет.
Следить за оборотом табачной продукции станут системы таможенного и налогового учета. Помимо этого у производителей будут собственные системы учета продукции.
Сигареты, которые были изготовлены до введения обязательной маркировки, можно будет продавать до начала июля 2020 года. Эксперимент по введению маркировки и отслеживанию сигарет стартовал в России 15 января минувшего года.
Помимо обязательной маркировки сигарет сегодня в РФ вступают в силу и другие новые законы. Теперь маркировать свою продукцию придется производителям духов, туалетной воды, фотокамер, одежды, шин и покрышек.