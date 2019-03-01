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В Башкирии на выходных ожидается плюсовая температура

1 марта 2019, 05:55
Фото: Mkset.ru
Завтра, 2 марта, в республике ожидается плюсовая температура до +1°C, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

В субботу ожидается мокрый снег, местами небольшой, в отдельных районах слабый гололед, а также налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер будет южным, юго-восточным умеренным с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит -3,-8°C, а днем повысится до -4,+1°C.

3 марта также будет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах Башкирии слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит -3,-8°C, днем будет 0,-5°C.

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