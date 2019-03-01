В Башкирии на выходных ожидается плюсовая температура

В субботу ожидается мокрый снег, местами небольшой, в отдельных районах слабый гололед, а также налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер будет южным, юго-восточным умеренным с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит -3,-8°C, а днем повысится до -4,+1°C.