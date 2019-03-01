Шесть лет платил аренду за воздух: Как в Башкирии "помогают" малому бизнесу

Накануне в сети появилось открытое обращение жителя Нефтекамска к врио главы Башкирии Радию Хабирову. Александр Ларьков рассказал, как мэр города отобрал у него помещение под магазин автозапчастей. Взамен ему предложили кусок земли под строительство павильона – за него тоже пришлось бороться.
Спойлер: свой магазин Александр Ларьков так и не смог открыть.
Отобрали помещение, которое он арендовал много лет
Житель Нефтекамска Александр Ларьков из числа тех людей, которые не растерялись после распада СССР. Он нашел выход и открыл собственный магазин автозапчастей. Для этого он арендовал помещение на проспекте Юбилейный. Пришлось, конечно, потрудиться, чтобы здание привести в порядок – сделать основательный ремонт. Магазин в маленьком городе не дает особо больших доходов, но Александру хватало денег, чтобы кормить и содержать семью. Все шло своим чередом, пока не наступили нулевые.
В 2006 году тогдашний мэр города Олег Руденко решил продать здание, арендованное Ларьковым, своей дочери - Ирине Петрищевой. Сам Ларьков это решение мэра называет не иначе как “захватом”. Многолетняя борьба мужчины против мэра с помощью обращений к правоохранительным органам не дала необходимого результата. Не помогли и многочисленные пикеты Ларькова возле администрации города.
Увидев, что мужчина не желает уступать, мэрия Нефтекамска предложила взамен помещения участок в 200 кв м на улице Строительная под постройку павильона по продаже запчастей.
- От безысходности я согласился, - признается Александр Петрович.
Казалось бы, конфликт разрешен, но в действительности, мужчина приобрел только новый клубок проблем.
Перепутали территориальную зону
В 2010 году был составлен акт предварительного выбора земельного участка, в 2011 году вышло постановление главы города о согласовании предварительного места размещения магазина. С тех пор наш герой исправно начал платить арендную плату. Платил шесть лет, только вот павильон не смог построить, так как разрешение на строительство ему так и не дали.
- Вначале по инициативе архитектурного отдела два года обивал пороги администрации, так как начальник отдела жизнедеятельности администрации Султанов никак не мог определиться, какой подъезд к стройке должен быть у автомобилей, это не смотря на то, что участок находится у самой дороги. Затем через два года моих мытарств в кабинетах администрации выяснилось, что этого решения для разрешения на строительство не надо, - рассказывает Александр Петрович.
Только спустя четыре года, в 2014-м, после огромного количества обращений ему наконец-то выдали градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Там же указали, что его земельный участок находится в территориальной зоне “Р-1”, в которой разрешена торговля на малый поток посетителей.
Но тут выяснилось, что границы территориальных зон управление под руководством Ришата Нуриева определяет на глазок – в утвержденных в июле 2013 года правилах землепользования и застройки координаты характерных точек границ в Кадастровую палату РБ не были переданы, и как сказано в решении суда от 8.06.2015 года, этих координат вообще нет. В 2015 году прокуратура города именно по этой причине подала в суд иск на администрацию города, получив большое количество обращений от недовольных жителей.
Нефтекамский городской суд своим решением обязал администрацию в течение полугода передать координаты границ территориальных зон на кадастровый учет. Однако решение по сей день не исполнено.
Получается, что в выданном Александру Ларькову в 2014 году ГПЗУ была перепутана территориальная зона, на выяснение чего у него ушло три года.
6 лет был "спонсором" администрации
В мае 2017 года прокуратура Нефтекамска выдала мужчине представление о том, что ему была оказана ненадлежащая муниципальная услуга по выдаче ГПЗУ (неправильно указанная территориальная зона, на основании которой в дальнейшем выдается градостроительный регламент с указанием предельных параметров строительства).
Только после шести лет хождений по кабинетам, в 2017 году мэрия, наконец-то письменно призналась в своей вине. Они провели учебу своим работникам, но никого не наказали, так как истек срок давности.
Даже после этого администрация не выдала Ларькову новое ГПЗУ, без которого получить разрешение на строительство невозможно. Ларькову снова пришлось обращаться в прокуратуру с заявлением, что их представление не было исполнено.
Неизвестно, по какой причине мэрия сопротивлялась представителю малого бизнеса: после этого начальник юридического отдела Гузель Аксанова завизировала постановление главы об отмене представления Ларькову земельного участка с 2011 года. При этом они благополучно "забыли", что мужчина все эти годы пополнял казну муниципалитета арендной платой.
- Получается, я у них все эти годы был "спонсором". Всего за это время им отдал около 100 тысяч рублей, - усмехается Ларьков.
После отмены представления, Александр Петрович встретился с главой администрации, но безрезультатно.
- Управляющий делами администрации Олег Давлетгареев сначала мне отказывал в приеме, ссылаясь на большую занятость главы работой. При этом нам известно, что глава принимает только тех, кто жалуется в прокуратуру на отказ в записи на прием к нему. Если вдруг посчастливится и попадешь к нему, там все та же Гузель Аксанова ведет себя так, будто мы враги народа и требуем для себя что-то незаконное. А когда я пришел со своим юристом, они вовсе меня не приняли, несмотря на то, что я был записан на прием третьим. После меня на прием никого не было, а они мне доказывали, что, якобы, большой поток посетителей, - рассказал о своих впечатлениях после посещения мэрии Ларьков.
Дальше суд
- Правильно мне говорили многие, в том числе и адвокаты, которые не берутся за дела против администрации, говоря, что это проигрышные и бесполезные дела, так как суды будут защищать органы самоуправления, - сокрушается Александр Петрович. – Представители администрации, подчиненные Аксановой, на суды не приходили или приходили плохо подготовленными. А зачем им готовиться, за них всю работу судьи проведут, в нужном месте подскажут. Это мое субъективное мнение.
По его словам, итог был предсказуем:
Суд признал действия администрации законным. Такое решение вынесли все инстанции.
- Решение суда - что районного, что Верховного - по моему мнению, абсолютно безосновательное. Так как нарушение закона со стороны администрации наблюдается еще на этапе отмены постановления о предоставлении земельного участка. Для отмены постановления администрация должна была указать нарушение со стороны Ларькова. Но он - законопослушный человек, ни разу не просрочил арендную плату. Мы задали этот вопрос суду, но ответа не получили. Эти и другие обстоятельства наталкивают на мысль, что суд вынес решение по установке мэрии города, - рассказал юрист Александра Ларькова на условиях анонимности.
Александр Ларьков после этого обратился к депутату Госдумы от ЛДПР Ивану Сухареву и попросил сделать запросы в прокуратуру и администрацию города.
И тут выяснилось, что павильон Ларькова нужно было всего лишь включить в постановление главы администрации. По новой версии Управления архитектуры города, его участок находится в зоне “У”, где разрешено строительство некапитальных строений. Так как павильон планируется из сборно-разборных конструкций, он подходит под это определение, нужно всего лишь включить его в постановление главы.
На запрос Медиакорсети администрация Нефтекамска ответила обстоятельно, но смысл ответа сводится к тому, что строительство магазина на данном земельном участке невозможно. Приводим его полностью:
"На Ваш запрос от 01.03.2019 г. отвечаем, что гр. Ларькову А.П. было разъяснено, что в связи с Правилами землепользования и застройки городского округа г. Нефтекамск осуществлять строительство объекта капитального строительства (магазина) в зоне расположения земельного участка, невозможно в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Нефтекамск РБ.
Данный земельный участок на момент выдачи градостроительного плана земельного участка, согласно карте градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки в городском округе г. Нефтекамск Республики Башкортостан» (далее ПЗЗ), утвержденных решением Совета городского округа г. Нефтекамск от 25.07.2013 г. № 3-15/06, находится в территориальной зоне «У» - зона улично-дорожной сети.
В п. 2.1 градостроительного плана земельного участка от 20.03.2014 г. № RU0330300-728 была неверно указана территориальная зона «Р-1» - зона зеленых насаждений общего пользования и объектов активного отдыха (парки, скверы), что противоречит действующим на тот момент ПЗЗ, указанных выше. Так же в п. 2.2.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь» указаны фактические размеры земельного участка и его площадь, что противоречит приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка».
После проверки исходных данных, в том числе градостроительного плана земельного участка от 20.03.2014 г. № RU03303000-728, утвержденного постановлением администрации городского округа г. Нефтекамск от 10.04.2014 г. № 1266 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка в городском округе г. Нефтекамск», были выявлены нарушения и на основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 5 ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с противоречием приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» и карте градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки в городском округе г. Нефтекамск Республики Башкортостан», утвержденных решением Совета городского округа г. Нефтекамск от 25.07.2013 г. № 3-15/06 было отменено постановление администрации городского округа город Нефтекамск от 10.04.2014 г. № 1266 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка в городском округе г. Нефтекамск».
На основании вышеизложенного на данном земельном участке строительство магазина невозможно".
На вопрос, почему сразу не выдали участок, который подходил под строительство, ведь Ларьков изначально добивался этого, ведущий специалист отдела капитального строительства мэрии Альфия Назарова ответила:
- Участок выдавали не мы, а Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по городу Нефтекамск.
Нсли даже это так, неужели нельзя было отнестись к этой проблеме по-человечески? Попробовать помочь решить ее, а не заставлять мотаться из кабинета в кабинет?
Последний раз Александр Ларьков занимался предпринимательством в 2006 году. С тех пор прошло более 12 лет, а ему чиновники города все еще не позволяют вернуться в свой маленький бизнес. Халатность, неграмотность, равнодушие или роковое стечение обстоятельств? Или кому-то вовремя не занес денег? Вопросы, которые пока повисают в воздухе.