Шесть лет платил аренду за воздух: Как в Башкирии "помогают" малому бизнесу

- Управляющий делами администрации Олег Давлетгареев сначала мне отказывал в приеме, ссылаясь на большую занятость главы работой. При этом нам известно, что глава принимает только тех, кто жалуется в прокуратуру на отказ в записи на прием к нему. Если вдруг посчастливится и попадешь к нему, там все та же Гузель Аксанова ведет себя так, будто мы враги народа и требуем для себя что-то незаконное. А когда я пришел со своим юристом, они вовсе меня не приняли, несмотря на то, что я был записан на прием третьим. После меня на прием никого не было, а они мне доказывали, что, якобы, большой поток посетителей, - рассказал о своих впечатлениях после посещения мэрии Ларьков.