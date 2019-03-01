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По Керченской переправе этой зимой проехало свыше 500 000 машин

1 марта 2019, 11:22
Фото: kremlin.ru
За три месяца зимы Крымский мост пересекло более полумиллиона автомобилей.

Больше всего машин по Керченской переправе проехало в декабре перед Новым Годом. Речь идет об 226 000 единицах автотранспорта. Об этом пишет RNS.

Движение по Крымскому мосту не останавливалось даже во время самых сильных штормов. Переправа всегда функционировала в штатном режиме, обеспечивая беспрерывное сообщение между полуостровом и материковой частью Российской Федерации.

Напомним, движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 16 мая минувшего года. Грузовики по Керченской переправе стали курсировать в обоих направлениях с первого октября прошлого года.

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