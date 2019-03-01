По Керченской переправе этой зимой проехало свыше 500 000 машин

Больше всего машин по Керченской переправе проехало в декабре перед Новым Годом. Речь идет об 226 000 единицах автотранспорта. Об этом пишет RNS.
Движение по Крымскому мосту не останавливалось даже во время самых сильных штормов. Переправа всегда функционировала в штатном режиме, обеспечивая беспрерывное сообщение между полуостровом и материковой частью Российской Федерации.
Напомним, движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было открыто 16 мая минувшего года. Грузовики по Керченской переправе стали курсировать в обоих направлениях с первого октября прошлого года.