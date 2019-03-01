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Нападающий ФК «Уфа» Сейдахмет перешел в болгарский клуб «Левски»

1 марта 2019, 04:47
Фото: fcufa.pro
Он перешел туда на правах аренды.

Нападающий ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет на правах аренды продолжит карьеру в болгарском клубе «Левски» (София), сообщили в уфимском футбольном клубе.

Еркебулан Сейдахмет перешел в «Уфу» зимой 2018 года из казахского ФК «Тараз».

Карьера в Уфе у Сейдахмета как-то не задалась, на поле нападающий вышел всего в четырех матчах и не забил голов, его преследовали травмы. Зато он за это же время сыграл 6 игр в составе сборной Казахстана и забил 2 гола.

- Футбольный клуб «Уфа» желает Еркебулану успехов в Болгарии, стремительного прогресса и вернуться в «Уфу» еще более сильным игроком, - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, 3 марта «Уфа» открывает весеннюю часть чемпионата России домашним матчем с московским «Динамо», игра начнется в 13.30 на стадионе «Нефтяник». Ранее гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет деньги болельщикам в случае неудачного результата домашнего матча и подарит билеты на следующий домашний матч.

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