Нападающий ФК «Уфа» Сейдахмет перешел в болгарский клуб «Левски»

Нападающий ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет на правах аренды продолжит карьеру в болгарском клубе «Левски» (София), сообщили в уфимском футбольном клубе.
Еркебулан Сейдахмет перешел в «Уфу» зимой 2018 года из казахского ФК «Тараз».
Карьера в Уфе у Сейдахмета как-то не задалась, на поле нападающий вышел всего в четырех матчах и не забил голов, его преследовали травмы. Зато он за это же время сыграл 6 игр в составе сборной Казахстана и забил 2 гола.
- Футбольный клуб «Уфа» желает Еркебулану успехов в Болгарии, стремительного прогресса и вернуться в «Уфу» еще более сильным игроком, - говорится в официальном заявлении клуба.
Напомним, 3 марта «Уфа» открывает весеннюю часть чемпионата России домашним матчем с московским «Динамо», игра начнется в 13.30 на стадионе «Нефтяник». Ранее гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет деньги болельщикам в случае неудачного результата домашнего матча и подарит билеты на следующий домашний матч.