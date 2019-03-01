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Нафтогаз: долг «Газпрома» вырос почти на 200 млн долларов за год

1 марта 2019, 10:46
Фото: pxhere.com
Размер задолженности «Газпрома», которую российская компания должна выплатить «Нафтогазу» согласно решению Стокгольмского суда, выросла за прошедший с момента судебного решения год почти на 200 миллионов долларов.

В настоящее время сумма долга составляет около 2,76 миллиардов долларов, сообщил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он заявил, что компания заставит «Газпром» выполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить сумму в 2,56 миллиардов долларов плюс проценты, которых за год набежало почти 200 миллионов долларов.

Как пишет RNS, ранее сообщалось, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял итоговое решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на поставку газа, а 28 февраля прошлого года — решение по контракту на транзит газа через территорию Украины. Арбитры произвели зачет встречных требований, по результатам которого «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов. Представители «Газпрома» обратились в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) с заявлениями с целью оспорить судебное решение.

В начале лета 2018 года стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает действия на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании, направленные на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства по транзитному контракту.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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