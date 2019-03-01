Нафтогаз: долг «Газпрома» вырос почти на 200 млн долларов за год

Как пишет RNS, ранее сообщалось, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял итоговое решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на поставку газа, а 28 февраля прошлого года — решение по контракту на транзит газа через территорию Украины. Арбитры произвели зачет встречных требований, по результатам которого «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов. Представители «Газпрома» обратились в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) с заявлениями с целью оспорить судебное решение.