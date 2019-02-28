В Уфе задержали мужчину, пытавшегося надругаться над 8-летней девочкой в подъезде

По данному факту уже возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Напомним, вчера, 27 февраля, в следственный комитет поступило обращение от жительницы многоквартирного дома в Октябрьском районе Уфы. На ее восьмилетнюю девочку напал неизвестный прямо в подъезде. На крики девочки мать выбежала из квартиры. Преступник скрылся.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа из следователей и полицейских.
Мужчину удалось установить, задержать. Им оказался 46-летний житель города Уфы.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.