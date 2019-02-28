В Уфе задержали мужчину, пытавшегося надругаться над 8-летней девочкой в подъезде

Напомним, вчера, 27 февраля, в следственный комитет поступило обращение от жительницы многоквартирного дома в Октябрьском районе Уфы. На ее восьмилетнюю девочку напал неизвестный прямо в подъезде. На крики девочки мать выбежала из квартиры. Преступник скрылся.