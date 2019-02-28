В Уфе перед матчем с «Динамо» на главном стадионе обезвредили «террористов»

Учения прошли накануне и сопровождались частичным оцеплением Орджоникидзевского района. Был введен режим контртеррористической операции. По легенде, на стадионе было заложено взрывное устройство, были обезврежены несколько террористов.
«В ходе проведенного учения на практике отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, методики организации и проведения контртеррористической операции, осуществлена проверка эффективности системы мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей», – добавили в пресс-службе Оперативного штаба в РБ.
Напомним, что матч ФК «Уфа» с «Динамо» состоится 3 марта в 13.30.