В Башкирии семья из пяти человек спаслась благодаря пожарному извещателю

Накануне, 26 февраля, в 20:05 разгорелся пожар в многоквартирном доме по улице Демьяна Бедного в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Из квартиры эвакуировалась многодетная семья из 5 человек, в том числе 3 детей - вовремя сработал пожарный извещатель, известивший о возникшем задымлении. Благодаря установленному пожарному извещателю и слаженным действиям пожарных, жертв удалось избежать.
Сейчас мать с детьми размещены в гостинице. Дознаватель МЧС выясняет причину пожара.
Напомним, к сожалению, на днях произошел случай, когда семья погибла из-за того, что в пожарном извещателе оказались батарейки с истекшим сроком годности.