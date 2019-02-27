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В Башкирии семья из пяти человек спаслась благодаря пожарному извещателю

27 февраля 2019, 10:53
Фото: МЧС по РБ
Из квартиры эвакуировалась многодетная семья из пятерых человек, в том числе трое детей.

Накануне, 26 февраля, в 20:05 разгорелся пожар в многоквартирном доме по улице Демьяна Бедного в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Из квартиры эвакуировалась многодетная семья из 5 человек, в том числе 3 детей - вовремя сработал пожарный извещатель, известивший о возникшем задымлении. Благодаря установленному пожарному извещателю и слаженным действиям пожарных, жертв удалось избежать.

Фото: МЧС по РБ

Сейчас мать с детьми размещены в гостинице. Дознаватель МЧС выясняет причину пожара.

Фото: МЧС по РБ

Напомним, к сожалению, на днях произошел случай, когда семья погибла из-за того, что в пожарном извещателе оказались батарейки с истекшим сроком годности.

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