Шойгу назвал уникальной операцию по расчистке Буреи

Напомним, 24 декабря прошлого года частично обрушившаяся солка в Верхнебуреинском районе перекрыла русло реки Бурея. В результате, был отрезан приток воды в Бурейское водохранилище. Это создало риски для затопления населенных пунктов, располагающихся вдоль русла, в период весеннего половодья. Режим ЧС в регионе ввели 21 января этого года. В начале февраля военные пробили затор на месте схода оползня.