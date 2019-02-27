Шойгу назвал уникальной операцию по расчистке Буреи

В среду, 27 февраля, на коллегии Минобороны Шойгу подчеркнул, что операция по перемещению такого объема горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной, пишет газета «Известия».
Также министр отметил, что угрозы для населенных пунктов Хабаровского края, автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа устранены в полном объеме, Бурейская ГЭС восстановила аккумулирующие мощности.
Шойгу попросил командующих войсками Северного флота и военных округов наблюдать за этой ситуацией, взаимодействовать с соответствующими органами и оказывать помощь местным и региональным властным структурам.
Напомним, 24 декабря прошлого года частично обрушившаяся солка в Верхнебуреинском районе перекрыла русло реки Бурея. В результате, был отрезан приток воды в Бурейское водохранилище. Это создало риски для затопления населенных пунктов, располагающихся вдоль русла, в период весеннего половодья. Режим ЧС в регионе ввели 21 января этого года. В начале февраля военные пробили затор на месте схода оползня.