Гринпис высказался о роли знаменитостей с «китовой тюрьмой» в Приморье

Он пояснил, что обращения таких мировых звезд, как Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо влияют на эту ситуацию, пишут «Известия».
Также Таргулян добавил, что благодаря этому власти более внимательно относятся к проблемам и большее число граждан подписывает петиции. Еще он подчеркнул, что ранее президент РФ Владимир путин давал поручение решить вопрос с животными.
Представитель «Гринписа» напомнил, что в мире осталось меньше плотоядных косаток, чем особей амурского тигра. При этом тигр включен в Красную книгу, и за охоту на хищника предусматривается «суровое уголовное наказание». Он высказал мнение, что косаток тоже следует включить в Красную книгу.
Таргулян выразил опасения по поводу итоговой резолюции Минприроды России, в которой говорится, что белух и косаток следует выпустить либо передать на ответственное хранение в специализированные центры. Он предположил, что в документе имеются в виду дельфинариумы и океанариумы, которые для китообразных то же самое, что тюрьма.
Кроме этого, представитель «Гринписа» рассказал, что китообразных нельзя сразу на свободу. Перед этим нужно провести некоторые реабилитационные мероприятия, уточнил он.