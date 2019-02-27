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Гринпис высказался о роли знаменитостей с «китовой тюрьмой» в Приморье

27 февраля 2019, 12:06
Фото: pxhere.com
Обращения знаменитых людей повышают шансы на благополучный исход дела с белухами и косатками, которые оказались запертыми в китовой тюрьме в Приморье. Такое мнение в среду, 27 февраля, высказал представитель Гринпис в России Оганес Таргулян.

Он пояснил, что обращения таких мировых звезд, как Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо влияют на эту ситуацию, пишут «Известия».

Также Таргулян добавил, что благодаря этому власти более внимательно относятся к проблемам и большее число граждан подписывает петиции. Еще он подчеркнул, что ранее президент РФ Владимир путин давал поручение решить вопрос с животными.

Представитель «Гринписа» напомнил, что в мире осталось меньше плотоядных косаток, чем особей амурского тигра. При этом тигр включен в Красную книгу, и за охоту на хищника предусматривается «суровое уголовное наказание». Он высказал мнение, что косаток тоже следует включить в Красную книгу.

Таргулян выразил опасения по поводу итоговой резолюции Минприроды России, в которой говорится, что белух и косаток следует выпустить либо передать на ответственное хранение в специализированные центры. Он предположил, что в документе имеются в виду дельфинариумы и океанариумы, которые для китообразных то же самое, что тюрьма.

Кроме этого, представитель «Гринписа» рассказал, что китообразных нельзя сразу на свободу. Перед этим нужно провести некоторые реабилитационные мероприятия, уточнил он.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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