Гринпис высказался о роли знаменитостей с «китовой тюрьмой» в Приморье

Таргулян выразил опасения по поводу итоговой резолюции Минприроды России, в которой говорится, что белух и косаток следует выпустить либо передать на ответственное хранение в специализированные центры. Он предположил, что в документе имеются в виду дельфинариумы и океанариумы, которые для китообразных то же самое, что тюрьма.