Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Maruv от выступления

В заявлении сказано, что ответственность за выбор исполнителя для состязания лежит на стране-участнике, сообщает газета «Известия» 26 февраля.
Такая информация появилась на сайте конкурса «Евровидения». Организаторы добавили, что имя исполнителя от Украины будет объявлено после того, как Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) определится с выбором.
Певица Maruv прокомментировала свой отказ от участия в «Евровидении» днем ранее. Она заявила, что готова была выполнить требования НОТУ и отказаться от концертов в России, но выступать в поддержку политиков не будет.
НОТУ объявила о том, что исполнительница Maruv не будет участвовать в «Евровидении», потому что стороны не пришли к согласию по поводу миссии представителя страны на конкурсе.