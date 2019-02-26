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Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Maruv от выступления

26 февраля 2019, 12:24
Фото: pxhere.com
Европейский вещательный союз прокомментировал с отказом исполнительницы Анна Корсун (Maruv) представлять Украину на международном конкурсе «Евровидение».

В заявлении сказано, что ответственность за выбор исполнителя для состязания лежит на стране-участнике, сообщает газета «Известия» 26 февраля.

Такая информация появилась на сайте конкурса «Евровидения». Организаторы добавили, что имя исполнителя от Украины будет объявлено после того, как Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) определится с выбором.

Певица Maruv прокомментировала свой отказ от участия в «Евровидении» днем ранее. Она заявила, что готова была выполнить требования НОТУ и отказаться от концертов в России, но выступать в поддержку политиков не будет.

НОТУ объявила о том, что исполнительница Maruv не будет участвовать в «Евровидении», потому что стороны не пришли к согласию по поводу миссии представителя страны на конкурсе.

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