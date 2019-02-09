В Уфе спасателям пришлось ловить куницу, разгромившую кухню в квартире

В информационно-диспетчерский центр позвонила взволнованная горожанка и рассказала, что в ее квартиру пробрался какой-то зверек средних размеров и устроил погром на кухне. Женщина в тот момент была дома вместе с пожилой матерью. Обе испугались, что незваный гость может быть заражен бешенством и решили позвонить спасателям.