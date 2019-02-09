В Уфе спасателям пришлось ловить куницу, разгромившую кухню в квартире

Накануне, 8 февраля, курьезный случай произошел в одном из домов по улице Братьев Кадомцевых в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе столичного Управления гражданской защиты.
В информационно-диспетчерский центр позвонила взволнованная горожанка и рассказала, что в ее квартиру пробрался какой-то зверек средних размеров и устроил погром на кухне. Женщина в тот момент была дома вместе с пожилой матерью. Обе испугались, что незваный гость может быть заражен бешенством и решили позвонить спасателям.
Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы за 15 минут поймали зверька, прятавшегося под метелью в жилой комнате. Нарушитель спокойствия оказался куницей. Её вывезли в обувной коробке в лес и выпустили на свободу.
Как отметили спасатели, подобный случай не единичный, ловить куниц, проникающих в квартиры, им приходится довольно регулярно.