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В Уфе спасателям пришлось ловить куницу, разгромившую кухню в квартире

9 февраля 2019, 10:47
Фото: пресс-служба управления гражданской защиты г. Уфы
Зверька отвезли в лес в коробке и выпустили на волю.

Накануне, 8 февраля, курьезный случай произошел в одном из домов по улице Братьев Кадомцевых в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе столичного Управления гражданской защиты.

В информационно-диспетчерский центр позвонила взволнованная горожанка и рассказала, что в ее квартиру пробрался какой-то зверек средних размеров и устроил погром на кухне. Женщина в тот момент была дома вместе с пожилой матерью. Обе испугались, что незваный гость может быть заражен бешенством и решили позвонить спасателям.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы за 15 минут поймали зверька, прятавшегося под метелью в жилой комнате. Нарушитель спокойствия оказался куницей. Её вывезли в обувной коробке в лес и выпустили на свободу.

Как отметили спасатели, подобный случай не единичный, ловить куниц, проникающих в квартиры, им приходится довольно регулярно.

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