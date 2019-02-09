В Магнитогорске озабочены смогом, доносящимся с территории Башкирии

Напомним, сложная экологическая ситуация в Сибае потребовала принятия самых радикальных мер по устранению источника загрязнения воздуха. С этой целью власти Башкортостана обратились за помощью к специалистам из институтов и специализированных организаций Москвы, Екатеринбурга и Магнитогорска. Как сообщают челябинские журналисты, среди консультантов, повлиявших на решение о затоплении карьера, были представители магнитогорской компании «Маггеоэксперт», которая специализируется на проведении экспертизы, консервации и ликвидации опасных производственных объектов.