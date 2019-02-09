В Магнитогорске озабочены смогом, доносящимся с территории Башкирии

В СМИ соседних с Башкирией регионов все чаще стали появляться материалы авторов, обеспокоенных последствиями ЧП на Сибайском карьере. Больше всего тревожатся журналисты Челябинской области, пограничные районы которой, по ловам местных жителей, ощущают воздействие вредных факторов из Сибайского карьера.
- Ситуация с ухудшением воздуха не ограничилась границами Сибая. Как сообщается в местных СМИ и в социальных сетях, поднимающийся из кратера карьера удушливый смог попытались разогнать с помощью установленных вентиляторов. В результате изменения розы ветров смог потянуло в сторону Кизильского района Челябинской области и далее – на Магнитогорск, - сообщает информационное агентство Верстов.Инфо.
Напомним, сложная экологическая ситуация в Сибае потребовала принятия самых радикальных мер по устранению источника загрязнения воздуха. С этой целью власти Башкортостана обратились за помощью к специалистам из институтов и специализированных организаций Москвы, Екатеринбурга и Магнитогорска. Как сообщают челябинские журналисты, среди консультантов, повлиявших на решение о затоплении карьера, были представители магнитогорской компании «Маггеоэксперт», которая специализируется на проведении экспертизы, консервации и ликвидации опасных производственных объектов.
Источником смога в Сибае стали два очага тления рудной породы на глубине около 400-450 метров. Разработка данного карьера была прекращена 10 лет назад, и он находился в законсервированном состоянии.
Работы по затоплению карьера начались 8 февраля и должны закончиться к 20 марта. Карьер будет заливаться смесью из глинистых пород и щелочной воды от дна кратера до высоты 469-549 метров, также будет подтоплена шахта подземных горных выработок «Горный Сибай».
По заключению специалистов, тление руды возникло без участия человеческого фактора и носит техногенный характер, то есть это природная аномалия.