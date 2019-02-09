В Башкирии пойдет под суд банда лжеполицейских за похищение человека

На этом лжеполицейские, вдохновленные успехом первой афёры, решили не останавливаться и задумали провернуть похожую операцию с троюродным братом потерпевшего. В январе 2018 года в банду добавился еще один участник. Все вместе они поехали к новой жертве и, представившись сотрудниками полиции, потребовали у мужчины 300 тыс. рублей, пригрозив незаконным уголовным преследованием. Для верности вымогатели заставили его написать явку с повинной о совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Потерпевший тоже согласился откупиться и попросил время, чтобы собрать требуемую сумму. Однако позднее, немного успокоившись, он обратился с заявлением в Следственный комитет и ФСБ, которые провели операцию по задержанию ловких бандитов.