В Башкирии пойдет под суд банда лжеполицейских за похищение человека

В Мелеузе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению пятерых мужчин в возрасте от 26 до 48 лет в похищении человека, вымогательстве, совершенных группой по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов дела, в декабре 2017 года к жителю Мелеуза приехал его знакомый из Стерлитамака и рассказал, что видел у своего знакомого 90 тысяч рублей. Сообщники разработали весьма авантюрный план завладения деньгами и привлекли в свою компанию еще трех стерлитамаковцев.
Утром 10 декабря 2017 года злоумышленники прибыли на двух автомобилях к дому стерлитамакского «корейко». Один из них, знакомый с жертвой, вошел в дом и вскоре выманил хозяина на улицу, где его подельников предъявили мужчине поддельное удостоверение сотрудника полиции, а потом силой затолкали его в автомобиль и обыскали. Денег при похищенном человеке не оказалось.
Тогда мужчину увезли за город и тали угрожать, что подбросят ему наркотики, а затем отправят за решетку, если он не отдаст 90 тысяч рублей. Тот огласился откупиться от вымогателей.
На этом лжеполицейские, вдохновленные успехом первой афёры, решили не останавливаться и задумали провернуть похожую операцию с троюродным братом потерпевшего. В январе 2018 года в банду добавился еще один участник. Все вместе они поехали к новой жертве и, представившись сотрудниками полиции, потребовали у мужчины 300 тыс. рублей, пригрозив незаконным уголовным преследованием. Для верности вымогатели заставили его написать явку с повинной о совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Потерпевший тоже согласился откупиться и попросил время, чтобы собрать требуемую сумму. Однако позднее, немного успокоившись, он обратился с заявлением в Следственный комитет и ФСБ, которые провели операцию по задержанию ловких бандитов.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в отношении одного из фигурантов уголовное дело было выделено в отдельное производство, ему уже вынесен судом обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.