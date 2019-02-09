В Башкирии опытный трезвый водитель автобуса въехал в столб, возбуждено дело

Накануне, 8 февраля, серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса «Газель-next» произошло в городе Стерлитамаке, на улице Технической.
Как сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ, ДТП произошло примерно в 17.00 по местному времени с автобусом №41. Двигаясь на высокой скорости, водитель не справился с управлением и врезался в электрический столб.
По данным ТАСС со ссылкой на Минздрав РБ, за медицинской помощью обратились 19 человек, включая троих детей. 15 человек были госпитализированы.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Он имеет 25-летний стаж вождения. Автобус принадлежит государственному перевозчику.
По данным ГИБДД, во время аварии на участке дороги наблюдался снежный накат, снежные заносы, гололедица.
Против водителя уже возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства происшедшего уточняются.