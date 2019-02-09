Российский ученый родом из Сибая предложил новый способ ликвидации ЧП на карьере

Он констатировал, что воздушные потоки, содержащие опасные концентрации диоксида серы, собираются возле местного элеватора, как самой высокой точки города, накапливаютя, вращаются вокруг элеватора и оттуда поступают на Старый Сибай. Чтобы это предотвратить, ученый считает, что нужно перенаправить воздуховоды из карьера на его отвалы. Расположить вентиляционные шахты, по мнению Марселя Ишмуратова, следует возле смотровой площадки на карьере и там же расположит вентиляторы. По его словам, это место, как самая низкая точка карьера по отношению к центру земли, позволит через трубу выбрасывать вредные газы на высоту 100-120 метров над поселком Золото и всем городом Сибаем.