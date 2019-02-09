Российский ученый родом из Сибая предложил новый способ ликвидации ЧП на карьере

Марсель Ишмуратов рассказал, что он родом из поселка Горный, входящего в состав Сибая. Сейчас он живет в подмосковсном городе Королеве. Ученый занимается изучением воронок,торнадо, ураганов и провалов на земной поверхности. Карьер, по сути, также является воронкой, так что он теоретически укладывается в сферу научных разработок ученого.
Марсель Ишмуратов признался, что постоянно с волнением следит за событиями в родном городе. Исходя из своих исследований, он предложил новые способы отведения вредных выбросов от города.
Он констатировал, что воздушные потоки, содержащие опасные концентрации диоксида серы, собираются возле местного элеватора, как самой высокой точки города, накапливаютя, вращаются вокруг элеватора и оттуда поступают на Старый Сибай. Чтобы это предотвратить, ученый считает, что нужно перенаправить воздуховоды из карьера на его отвалы. Расположить вентиляционные шахты, по мнению Марселя Ишмуратова, следует возле смотровой площадки на карьере и там же расположит вентиляторы. По его словам, это место, как самая низкая точка карьера по отношению к центру земли, позволит через трубу выбрасывать вредные газы на высоту 100-120 метров над поселком Золото и всем городом Сибаем.
Помимо этого, Марсель Ишмуратов настаивает на обязательной рекультивации дна воронки карьера с применением изоляции из синтетических волокнистых материалов.
Марсель Ишмуратов сообщил, что он передал свои предложения на кафедру МЧС в Москве. Пока официальная реакция на его гипотезу неизвестна. Сибайцы в своих комментариях оценили предложения ученого земляка пока в основном скептически.
- Дорогие земляки, я переживаю за вас. Я понимаю, что справиться этой бедой будет не так просто, - сказал в заключение своего обращения Марсель Ишмуратов. – Карьер – это паук, который правит городом и теперь хочет уничтожить его.
Напомним, пока в Сибае сделана ставка на затопление карьера, начиная с нижних его этажей. В городе периодически возникает превышение ПДК диоксида серы, горожане жалуются на плохое самочувствие.
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