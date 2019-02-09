Губернатор Карелии опроверг слухи о сносе моста

С этим вопросом люди обращались к Артуру Парфенчикову в социальных сетях, он отреагировал на беспокойства граждан. По его словам, мост был возведен без согласования с гражданами, но здесь сложилась особая ситуация. Сама дорога не находится на балансе региона, по этой причине ее не получится отремонтировать за счет бюджетных средств. Глава республики рассказал, что местные жители в любом случае не окажутся в изоляции. К поселкам проходят дороги регионального значения, они содержатся на бюджетные средства.