Губернатор Карелии опроверг слухи о сносе моста

Сам поселок находится в Суоярвском районе, где и появился мост благодаря усилиям местных жителей. Он был необходим для удобного сообщения с поселком Найстенъярви, расстояние до него сократилось более чем в два раза. При движении по главной дороге приходилось преодолевать путь в 40 километров, сейчас через реку это расстояние сократилось до 15 километров. Однако начали появляться слухи, что мост будет признан самостроем и демонтирован, что и напугало жителей поселков.
С этим вопросом люди обращались к Артуру Парфенчикову в социальных сетях, он отреагировал на беспокойства граждан. По его словам, мост был возведен без согласования с гражданами, но здесь сложилась особая ситуация. Сама дорога не находится на балансе региона, по этой причине ее не получится отремонтировать за счет бюджетных средств. Глава республики рассказал, что местные жители в любом случае не окажутся в изоляции. К поселкам проходят дороги регионального значения, они содержатся на бюджетные средства.
"Мост проходит через реку Тарасьёки и является частью лесной дороги. Изначально за ним следила организация "Запкареллес", которая вела в этой зоне работы. В прошлом году произошло обрушения моста, но восстанавливать его не стали", - уточнило издание.
Отмечается, что народная стройка началась летом 2018 года, ее участниками стали около 20 человек. Каждый помогал, чем мог, в том числе техникой и материалами. Так, один из местных жителей пригнал свой трактор и передал оставшиеся от строительства бревна.
По словам главы Карелии, последние несколько лет власти учатся работать с инициативами людей. Уже удалось проделать большую работу и осуществить различные программы.
"Не каждую инициативу возможно вписать в действующие программы. Необходимо искать такие решения, при которых власть действовала бы в рамках законодательства, помогая реализации инициатив. Эти проекты не должны тонуть в ворохе бюрократических процедур", - уточнил Парфенчиков.
Что касается построенного жителями моста, то, по словам политика, все опасения являются безосновательными и работы по ликвидации проводиться не будут. Свое мнение высказал и руководитель управления автодорог региона Виктор Россыпнов. Он считает, что работы по восстановлению моста вызывают уважение, местные жители при этом проявили ответственность и смогли наладить взаимодействие при решении актуальных вопросов, которые не входят в зону ответственности государства.
Издание пишет, что и местные власти сделали настоящий жест доброй воли в этом вопросе.