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На озере Аслыкуль в Башкирии нашли полкилометра браконьерских сетей

8 февраля 2019, 10:27
Фото: Пресс - служба регионального штаба ОНФ в РБ
Их выявили и уничтожили активисты ОНФ.

Акция «Озеро без сетей» прошла на территории озера в Давлекановском районе республики. Волонтеры и общественники нашли и уничтожили 500 м браконьерских сетей, а также пробурили более 300 лунок для нормализации уровня кислорода.

- В рамках акции провели экологический субботник, собрали мусор, который оставляют после себя рыбаки. С каждым разом отходов на озере становится меньше и меньше. Надеемся, что отдыхающие, которые приедут сюда летом, тоже будут ответственно относиться к природе. Аслыкуль — уникальное озеро, самое большое в Башкортостане. Аслыкуль и одноименный природный парк испытывают колоссальные рекреационные нагрузки. Если каждый из нас не будет убирать за собой мусор, то можем потерять и озеро, и неповторимую флору и фауну этих мест», — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Башкирии Мурад Шафиков.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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