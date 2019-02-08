На озере Аслыкуль в Башкирии нашли полкилометра браконьерских сетей

- В рамках акции провели экологический субботник, собрали мусор, который оставляют после себя рыбаки. С каждым разом отходов на озере становится меньше и меньше. Надеемся, что отдыхающие, которые приедут сюда летом, тоже будут ответственно относиться к природе. Аслыкуль — уникальное озеро, самое большое в Башкортостане. Аслыкуль и одноименный природный парк испытывают колоссальные рекреационные нагрузки. Если каждый из нас не будет убирать за собой мусор, то можем потерять и озеро, и неповторимую флору и фауну этих мест», — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Башкирии Мурад Шафиков.