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Биатлонист Логинов из РФ завоевал бронзу в индивидуальной гонке Кубка мира

8 февраля 2019, 11:15
Фото: pxhere.com
Биатлонист из России Александр Логинов стал обладателем бронзовой медали по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в канадском городе Кэнмор.

Об этом сообщает газета «Известия» 8 февраля.

Из-за сильного мороза дистанция гонки была сокращена с 20 до 15 километров. Уменьшилось и время, которое прибавлялось к результатам участников за промах: 45 секунд вместо минуты.

Спортсмен из Норвегии Йоханнес Бё показал лучший результат - 35 минут 27,9 секунды. На огневых рубежах он не допустил промахов. Норвежец Ветле Шостад Кристиансен финишировал вторым, с отставанием 2 минуты 10,2 секунды от победителя. Он допустил два промаха. Результат Логинова больше, чем у Бё, на 2 минуты 41 секунду. Два промаха также увеличили его итоговый результат.

В этой гонке 14 и 15 место заняли россияне Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. 18 строку - Александр Поварницын. Сергей Корастылев оказался на 42 месте, а Юрий Шопин - на 69.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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