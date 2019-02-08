Биатлонист Логинов из РФ завоевал бронзу в индивидуальной гонке Кубка мира

Спортсмен из Норвегии Йоханнес Бё показал лучший результат - 35 минут 27,9 секунды. На огневых рубежах он не допустил промахов. Норвежец Ветле Шостад Кристиансен финишировал вторым, с отставанием 2 минуты 10,2 секунды от победителя. Он допустил два промаха. Результат Логинова больше, чем у Бё, на 2 минуты 41 секунду. Два промаха также увеличили его итоговый результат.