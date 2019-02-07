МВД: количество совершенных под действием алкоголя преступлений уменьшилось

Число таких правонарушений в 2018 году равно 351,6 тысяч. Это на 7,5% меньше, чем в 2017 году, информирует газета «Известия».
В ведомстве отметили, что такая тенденция была достигнута благодаря проведению профилактической работы.
Наиболее заметное снижение количества преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии (на 22,6%), в Вологодской области (на 16,5%) и в Рязанской области (на 16,2%).
Однако в некоторых субъектах данный показатель увеличился: на 16,2% - в Карачаево-Черкессии, на 9,8% - в Камчатском крае и на 6% - в Астраханской области.