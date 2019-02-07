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МВД: количество совершенных под действием алкоголя преступлений уменьшилось

7 февраля 2019, 14:11
Фото: pxhere.com
Представители пресс-службы МВД России 7 февраля заявили о сокращении числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Число таких правонарушений в 2018 году равно 351,6 тысяч. Это на 7,5% меньше, чем в 2017 году, информирует газета «Известия».

В ведомстве отметили, что такая тенденция была достигнута благодаря проведению профилактической работы.

Наиболее заметное снижение количества преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии (на 22,6%), в Вологодской области (на 16,5%) и в Рязанской области (на 16,2%).

Однако в некоторых субъектах данный показатель увеличился: на 16,2% - в Карачаево-Черкессии, на 9,8% - в Камчатском крае и на 6% - в Астраханской области.

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