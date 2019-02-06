В Уфе стартовал пилотный российско-французский проект в сфере городского хозяйства

Сегодня, 6 февраля, в правительстве Башкирии прошло рабочее совещание по вопросу реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, речь идет о федеральном проекте с привлечением инвестиций из Франции, Уфа вошла в него вместе с другими 11 российскими городами.
- Французские компании выразили готовность инвестировать в развитие российских городов, участвующих в ведомственном проекте Минстроя «Умный город», - говорится в официальном сообщении. – Компании Bouygues, SUEZ, Schneider Electric, специализирующиеся на внедрении цифровых технологий в городское хозяйство, изучают и устанавливают партнерские отношения с российскими городами, которые войдут в число пилотов.
Среди отобранных проектов - разработки в сфере городского планирования, 3D-моделирования, управления городскими ресурсами, развития инфраструктуры, «умной» энергетики и других областях, где есть явная заинтересованность в сотрудничестве по созданию и развитию «умных городов».
– Первый российско-французский проект стартовал в Уфе, - уточнил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
Чуть позже к проекту подключатся Стерлитамак, Октябрьский и Нефтекамск.