В Уфе стартовал пилотный российско-французский проект в сфере городского хозяйства

Сегодня, 6 февраля, в правительстве Башкирии прошло рабочее совещание по вопросу реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, речь идет о федеральном проекте с привлечением инвестиций из Франции, Уфа вошла в него вместе с другими 11 российскими городами.