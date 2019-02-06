В Башкирии будет суд над бывшим сотрудником колонии за смерть человека в ДТП

Как следует из материалов дела, в сентябре прошлого года мужчина после распития спиртного со знакомыми возвращался домой на «Ладе Приоре». На улице Вокзальной он не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине автогрейдер, оставшийся там после ремонта дороги. В итоге его 28-летний пассажир скончался на месте аварии.