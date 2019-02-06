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В Башкирии будет суд над бывшим сотрудником колонии за смерть человека в ДТП

6 февраля 2019, 13:10
Фото: pixabay.com
Мужчина сел за руль автомобиля в пьяном виде.

В Салавате прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего экс-сотрудника исправительной колонии за нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии

Как следует из материалов дела, в сентябре прошлого года мужчина после распития спиртного со знакомыми возвращался домой на «Ладе Приоре». На улице Вокзальной он не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине автогрейдер, оставшийся там после ремонта дороги. В итоге его 28-летний пассажир скончался на месте аварии.

Обвиняемый полностью признал свою вину. После возбуждения уголовного дела он был уволен со службы в связи с истечением срока контракта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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