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Полицейские, обвиненные в пытках в Башкирии, выступили с последним словом

1 июня 2018, 13:07
В Нефтекамском городском суде начальник местного угрозыска Ильвир Сагитов и его подчиненный Радим Хайруллин не признали своей вины в пытках над Венером Мардамшиным.

Приговор им вынесут в суде 4 июня, сообщает Комитет против пыток. Напомним, уголовное дело в отношении Ильвира Сагитова и Радима Хайруллина начало рассматриваться 1 ноября 2017 года в Нефтекамском городском суде. В рамках судебного следствия было проведено 15 заседаний, на которых было допрошено около 40 свидетелей. В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали.

Как сообщает глава регионального отделения Комитета против пыток Евгений Литвинов, в ходе прений государственный обвинитель Александра Маликова сочла вину подсудимых доказанной и просила суд приговорить Сагитова к шести годам лишения свободы, Хайруллина – к четырем с половиной. Евгений Литвинов, учитывая позицию потерпевшего, просил суд назначить подсудимым наказание, связанное с лишением свободы, на срок, максимально возможный по предъявленному обвинению.

Сегодня, 1 июня, в последнем слове оба подсудимых своей вины не признали, повторив доводы, озвученные ранее в прениях, что Мардамшина они не пытали и вообще в тот день его не видели. В связи с этим, они просили суд вынести оправдательный приговор.

Напомним, 22 ноября 2016 года житель Нефтекамска Венер Мардамшин заявил юристам Комитета о том, что 10 ноября его схватили четверо мужчин, сковали наручниками, затолкали в автомобиль и привезли в отдел полиции, силой заставляя признать вину в похищении женщины. Мардамшин утверждает, что его били дубинками и применяли электрошокер. Подробнее об истории можно прочитать тут.

28 декабря 2016 года в этом деле появился первый обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств») – им стал начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов. Сейчас он находится под стражей в СИЗО.

25 июля 2017 года вторым обвиняемым по этой же статье стал его подчиненный – старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОМВД по Нефтекамску Радим Хайруллин. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

20 сентября 2017 года следователи второго отдела по особо важным делам следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан завершили расследование этого уголовного дела.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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