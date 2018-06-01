Полицейские, обвиненные в пытках в Башкирии, выступили с последним словом

Сегодня, 1 июня, в последнем слове оба подсудимых своей вины не признали, повторив доводы, озвученные ранее в прениях, что Мардамшина они не пытали и вообще в тот день его не видели. В связи с этим, они просили суд вынести оправдательный приговор.