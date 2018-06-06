В Уфе осудили сотрудников МВД, избивших мужчину в отделе полиции

В январе 2016 года полицейские задержали парня за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Доставили его в отдел полиции и избили, причинив тяжкий вред его здоровью. Через несколько дней после случившегося потерпевшего госпитализировали и экстренно прооперировали.