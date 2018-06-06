В Уфе осудили сотрудников МВД, избивших мужчину в отделе полиции

33-летний командир взвода и 25-летний полицейский полка ППСП МВД обвиняются по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В январе 2016 года полицейские задержали парня за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Доставили его в отдел полиции и избили, причинив тяжкий вред его здоровью. Через несколько дней после случившегося потерпевшего госпитализировали и экстренно прооперировали.
Обвиняемых уволили со службы и приговорили к семи годам лишения свободы, лишив права занимать должности в правоохранительных органах на два года.
Не так давно завершился процесс по делу жителя Нефтекамска Венера Мардамшина. Судья Нефтекамского городского суда Ибрагим Даутов вынес оправдательный приговор двум полицейским, которые обвинялись в незаконном задержании, избиении и пытках местного жителя. Потерпевший и представитель гособвинения уже сообщили, что будут опротестовывать данный вердикт.