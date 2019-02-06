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На трассе Уфа-Оренбург в ДТП получила травмы 70-летняя женщина

6 февраля 2019, 08:01
Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РБ.
Автоавария произошла в Аургазинском районе Башкирии.

Накануне, 5 февраля, серьезное ДТП произошло на 79 км автотрассы Уфа-Оренбург. Детали происшествия рассказал в своем блоге глава регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов.

По данным Госавтоинспекции, на трассе столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и «Лада Гранта», двигавшиеся в одном направлении.

В результате аварии получила травмы 70-летняя женщина, ехавшая в качестве пассажирки в иномарке.

Для справки

Всего вчера за сутки на дорогах Башкирии инспекторы ГИБДД зафиксировали свыше 2300 нарушений правил дорожного движения. Были задержаны 22 нетрезвых водителя, вдобавок выявлен один угнанный ранее автомобиль.

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