На трассе Уфа-Оренбург в ДТП получила травмы 70-летняя женщина

Накануне, 5 февраля, серьезное ДТП произошло на 79 км автотрассы Уфа-Оренбург. Детали происшествия рассказал в своем блоге глава регионального управления ГИБДД Динар Гильмутдинов.
По данным Госавтоинспекции, на трассе столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и «Лада Гранта», двигавшиеся в одном направлении.
В результате аварии получила травмы 70-летняя женщина, ехавшая в качестве пассажирки в иномарке.
Для справки
Всего вчера за сутки на дорогах Башкирии инспекторы ГИБДД зафиксировали свыше 2300 нарушений правил дорожного движения. Были задержаны 22 нетрезвых водителя, вдобавок выявлен один угнанный ранее автомобиль.