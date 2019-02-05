В Уфе спасатели помогли мальчику выбраться из железной решетки

Накануне, 4 февраля, в Уфе произошло ЧП с ребенком, спастись ему помогли неравнодушный прохожий и сотрудники столичного Управления гражданской защиты.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, случай имел место днем возле дома по улице Конституции, 5. Ребенок, по его словам, прокатился по снегу и провалился в приямок.
Проходивший мимо мужчина услышал крики о помощи и вызвал спасателей, которые при помощи специального оборудования помогли ребенку освободиться из железного плена. Он просидел в таком положении больше получаса.