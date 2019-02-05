mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе спасатели помогли мальчику выбраться из железной решетки

5 февраля 2019, 10:11
Ребенок застрял одной ногой между прутьями решетки подвального приямка.

Накануне, 4 февраля, в Уфе произошло ЧП с ребенком, спастись ему помогли неравнодушный прохожий и сотрудники столичного Управления гражданской защиты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, случай имел место днем возле дома по улице Конституции, 5. Ребенок, по его словам, прокатился по снегу и провалился в приямок.

Проходивший мимо мужчина услышал крики о помощи и вызвал спасателей, которые при помощи специального оборудования помогли ребенку освободиться из железного плена. Он просидел в таком положении больше получаса.

Материалы по теме
В Уфе спасли собаку, упавшую в подвальный приямокВ Уфе Росгвардия спасла девочку, игравшую на краю крыши
#ЧП с детьми#Татьяна Майорова,#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48