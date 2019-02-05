В Сочи граффитисты нарисовали портрет в память о Децле

Глеб Каштанов рассказал, что творчество музыканта сильно повлияло на их с товарищем мировоззрение. Его знакомство с направлением хип-хоп началось в 12 лет после прослушивания песен Децла. Каштанов добавил, что с тех пор двигается по жизни, следуя зову своей души. Об этом информирует 5 февраля газета «Известия».