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В Сочи граффитисты нарисовали портрет в память о Децле

5 февраля 2019, 11:37
Фото: facebook.com
В Сочи на Комсомольской улице появился граффити-портрет умершего в ночь со 2 на 3 февраля рэпера Децла. Авторами изображения являются граффитисты Ян Кузьмин и Глеб Каштанов из команды Youfeelmyskill.

Глеб Каштанов рассказал, что творчество музыканта сильно повлияло на их с товарищем мировоззрение. Его знакомство с направлением хип-хоп началось в 12 лет после прослушивания песен Децла. Каштанов добавил, что с тех пор двигается по жизни, следуя зову своей души. Об этом информирует 5 февраля газета «Известия».

На портрете Децл изображен на черном фоне, с красным нимбом над головой и сложенными в молитве руками. Художники рассказали, что работа над изображением заняла у них около восьми часов.

Ранее на улицах Сочи участниками команды Youfeelmyskill были изображены такие личности, как Альберт Энштейн, Жак-Ив Кусто, Никола Тесла, Элвис Пресли, а также герои некоторых фильмов.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался после выступления в Ижевске. Предварительная причина смерти артиста - остановка сердца. Ему было 35 лет.

Прощание с Децлом состоится в Центральной клинической больнице 6 февраля в 11 часов. Музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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