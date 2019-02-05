В Сочи граффитисты нарисовали портрет в память о Децле

Глеб Каштанов рассказал, что творчество музыканта сильно повлияло на их с товарищем мировоззрение. Его знакомство с направлением хип-хоп началось в 12 лет после прослушивания песен Децла. Каштанов добавил, что с тех пор двигается по жизни, следуя зову своей души. Об этом информирует 5 февраля газета «Известия».
На портрете Децл изображен на черном фоне, с красным нимбом над головой и сложенными в молитве руками. Художники рассказали, что работа над изображением заняла у них около восьми часов.
Ранее на улицах Сочи участниками команды Youfeelmyskill были изображены такие личности, как Альберт Энштейн, Жак-Ив Кусто, Никола Тесла, Элвис Пресли, а также герои некоторых фильмов.
Кирилл Толмацкий (Децл) скончался после выступления в Ижевске. Предварительная причина смерти артиста - остановка сердца. Ему было 35 лет.
Прощание с Децлом состоится в Центральной клинической больнице 6 февраля в 11 часов. Музыкант будет похоронен на Пятницком кладбище.