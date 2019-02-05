СМИ Японии: Южные Курилы - идеальное места для расположения ПВО США

В публикации отмечается, что создание ПВО для защиты Японии и США - в интересах властей Токио. Так, если будет произведен запуск ракет из КНДР в США, они будут лететь через Приморский край России. Таким образом, чтобы поразить их, нужно запускать ответный удар из точки, расположенной на северо-востоке от Хоккайдо.