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СМИ Японии: Южные Курилы - идеальное места для расположения ПВО США

5 февраля 2019, 11:53
Фото: pxhere.com
Одно из японских изданий сообщило о том, что Южные Курилы являются идеальным местом для базирования ракет США.

Об этом информирует 5 февраля газета «Известия».

В публикации отмечается, что создание ПВО для защиты Японии и США - в интересах властей Токио. Так, если будет произведен запуск ракет из КНДР в США, они будут лететь через Приморский край России. Таким образом, чтобы поразить их, нужно запускать ответный удар из точки, расположенной на северо-востоке от Хоккайдо.

В то же время авторы статьи признают, что, в случае размещения американских ракет на Итурупе, будет блокирован порт Владивосток и, соответственно, база Тихоокеанского флота. А если Японии будут переданы все острова, то выход из Охотского моря российским подводным лодкам может быть также заблокирован.

После окончания Второй мировой войны власти Москвы и Токио не смогли урегулировать спор о том, кому принадлежат острова Кунашир, Итуруп и часть Малой Курильской гряды. По итогам войны они перешли СССР, однако Япония продолжает считать их своими “северными территориями”. Такую точку зрения властей Токио подтвердил 30 января премьер-министр страны Синдзо Абэ.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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