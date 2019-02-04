В Башкирии жертвы ДТП со школьным автобусом получат компенсации

Сегодня, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель Госкомтранспорта РБ Тимур Мухаметьянов сообщил о том, что все пострадавшие в ДТП со школьным автобусом 1 февраля получат компенсации от страховых компаний. Сумма компенсаций зависит от степени тяжести телесных повреждений.
Напомним, ДТП произошло в 11.55 в Учалинском районе Башкирии. На автодороге «Ахуново-Учалы» возле населенного пункта Буйда в кювет опрокинулся школьный автобус ПАЗ, перевозивший девятерых школьников.
В автобусе находилось девять детей и двое взрослых. На осмотр в Учалинскую центральную районную больницу доставлены трое детей и один взрослый. Известно, что все дети были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому обошлось без серьезных травм. После обследования врачей госпитализированы двое, в том числе ребенок.
По ситуации на сегодня известно, что в больнице остается взрослая пациентка, которая была сопровождающей в школьном автобусе. Ей повезло меньше других, она получила перелом плеча.
По словам Тимура Мухаметьянова, после данной истории во всех автопредприятиях, занимающихся перевозкой детей, был проведен строгий инструктаж на тему соблюдения мер безопасности.