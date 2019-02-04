В Башкирии жертвы ДТП со школьным автобусом получат компенсации

В автобусе находилось девять детей и двое взрослых. На осмотр в Учалинскую центральную районную больницу доставлены трое детей и один взрослый. Известно, что все дети были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому обошлось без серьезных травм. После обследования врачей госпитализированы двое, в том числе ребенок.