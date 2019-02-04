Смоленская область выплатит компенсацию родне погибших в ДТП под Калугой

Как сообщает RNS, средства будут выделены из резервного фонда администрации Смоленской области. Соответствующее распоряжение Островский направил руководителю финансово-экономического блока.
Утром, 3 января, на территории Бобынинского района Калужской области произошло ДТП участием автобуса MAN, который перевозил группу детей из города Ярцево в Калугу. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. По данным администрации Смоленской области, дети направлялись в соседнюю область для участия в конкурсе танцев.
По сообщению Минздрава России, в результате аварии скончались семь человек, трое из них - дети. Еще 28 человек были доставлены в больницу, среди них 22 ребенка.
Представители ГУ МВД по Калужской области сообщили о задержании водителя перевернувшегося автобуса. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 5 статьи 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”.
Также следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту ДТП. Следователи установят, кому принадлежал автобус, а также организаторов поездки, которые не смогли обеспечить должной безопасности детей.