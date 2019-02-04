Смоленская область выплатит компенсацию родне погибших в ДТП под Калугой

Утром, 3 января, на территории Бобынинского района Калужской области произошло ДТП участием автобуса MAN, который перевозил группу детей из города Ярцево в Калугу. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. По данным администрации Смоленской области, дети направлялись в соседнюю область для участия в конкурсе танцев.